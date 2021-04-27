 

США передали украинским военным помощь на почти $8 млн

27.04.2021, 21:04, Новости дня
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“В рамках реализации предоставления помощи в сфере безопасности от правительства США в Украину прибыли очередные грузы международной технической помощи для нужд Вооруженных Сил Украины”, – говорится в сообщении Генштаба.

Помощь включает товары для совершенствования управления и связи, а также запасные части и агрегаты к автомобилям,  медицинское оборудование и тактическое снаряжение.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1908724345963480

В посольстве отмечают, что помощь передана в рамках поддержки на общую сумму более $2 млрд, предоставленной с 2014 года.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158950204076936

Контекст:США продолжат предоставлять Украине помощь в сфере безопасности для защиты от агрессии России, включая оборонительное летальное оружие, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс 22 апреля.
В начале марта министерство обороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.
В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.
Сенаторы США также представили в марте законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности. Проект закона разрешает предоставлять украинской армии помощь на сумму до $300 млн в год и еще каждый год $4 млн на обучение украинских офицеров. Комитет Сената США 21 апреля поддержал законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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