 

Глава харьковской ячейки “Слуги народа” Сушко назвал вбросом обвинение в сотрудничестве с ОПЗЖ

27.04.2021, 21:04, Новости дня
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Так он прокомментировал заявление политолога Алексея Голобуцкого, который написал, что у Сушко якобы есть союз с главой местной партийной организации ОПЗЖ Игорем Райниным. 

Руководитель харьковской ячейки “Слуги народа” пояснил, что эта информация появилась после голосования на последней сессии горсовета, потому что “кому-то не понравилось, что у фракции “Слуга народа” есть свое мнение”.

“Все это провокация и неправда. Фракция четко выполняет программу партии “Слуга народа” и всегда придерживается позиции президента. Партия рекомендовала фракции не поддерживать все решения, которые выносятся в зал с нарушением регламента, что у депутатов даже нет возможности ознакомится со всеми тонкостями предложений. Также фракция “Слуга народа” проголосовала за то, чтобы не поддерживать решения, которые имеют коррупционные риски. Конечно же это кому-то не понравилось, что у фракции есть свое мнение, и вот результат. А кому эти вбросы выгодны? Все же очевидно”, – заявил Сушко.

Он считает, что такое заявление было сделано в расчете на то, что о нем узнает президент, также оно должно было помочь надавить на депутатов.

“Да, вот такими заказными кампаниями пытаются оказать давление. Но я еще раз подчеркну, что фракция “Слуга народа” должна и будет поддерживать только те решения, которые направлены на благополучие горожан, и с которыми депутаты имели возможность ознакомиться”, – подчеркнул нардеп.  

Политик заявил, что руководитель облгосадминистрации “должна заниматься своими прямыми функциональными обязанностями, а не пытаться оказывать админдавление на депутатов”.

“После сессии начали писать, что, мол, только благодаря губернатору “удалось изменить позицию депутатов”. То есть получается, что руководителями области было оказано давление на депутатов, использован админресурс? Или как? Я считаю, что руководитель области должна заниматься своими прямыми функциональными обязанностями, проблематикой “ковида”, например, потому что Харьковская область – лидирующая по распространению заболевания, а в областной больнице нехватка концентраторов, и так далее. Поэтому, если кто-то и снижает рейтинг партии в регионе, то это как раз эффективность губернатора”, – сказал Сушко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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