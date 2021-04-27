 

США ослабят ограничения на въезд для студентов из ряда стран

27.04.2021, 21:04, Новости дня
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Речь идет в частности о гражданах, побывавших в Китае, Иране, Бразилии, Южной Африке, Шенгенской зоне, Великобритании и Ирландии.

Под исключение из указа, ограничивающего въезд в США, попадают лица, оказывающие поддержку критически важной инфраструктуре; журналисты; студенты и некоторые преподаватели, охваченные программами обмена.

В ведомстве отметили, что студенты и преподаватели могут попасть под исключение только в том случае, если их академическая программа начинается 1 августа 2021 года или позже. Также в Госдепе добавили, что студенты с действующими визами F-1 и M-1 могут въехать в Соединенные Штаты не ранее, чем за 30 дней до начала учебы.

Контекст:В связи с пандемией власти США ранее запретили въезд в страну иностранцам, побывавшим в течение двух недель до прибытия в США в КНР, Бразилии, ЮАР, Иране и большинстве европейских стран.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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