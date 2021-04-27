Жителя Закарпатья заочно приговорили к 12 годам за призывы к созданию “республики Подкарпатская Русь” – СБУ

“Злоумышленник неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства Украины. Он предлагал незаконное возобновление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы – “Республика Подкарпатская Русь”, – говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, мужчина искал помощь в России. В начале 2014 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой провести “миротворческую операцию” для “возобновления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь”.

По данному факту следователи СБУ начали уголовное производство.

“Среди обнародованной переписки экс-помощника президента РФ Владислава Суркова найден план обеспечения федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с сепаратистскими движениями в области”, – сообщили в спецслужбе.

Летом 2014 года фигурант, находясь в России, разработал ряд “документов”, в которых изложил планы подготовки силового захвата власти на Закарпатье. В частности, он разработал схему запугивания представителей власти, захват административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте; планировал создание “временного правительства”, блокировку четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта.

Сообщников фигуранта в этом уголовном производстве уже привлекли к ответственности.

Контекст:В декабре 2020 года представители внешней разведки Украины и СБУ заявили, что имеют данные о “российском следе” в провокации напряжения в Закарпатье и видят признаки того, что РФ использует регион как инструмент дестабилизации в Украине.

После этого киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили жителя Закарпатской области, который призывал к отделению Закарпатья от Украины, используя различные аккаунты в соцсетях.

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