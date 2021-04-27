 

Подмосковные врачи спасли съевшего магниты ребенка

27.04.2021, 21:00, Разное
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Врачам Московской областной больницы имени Розанова удалось спасти ребёнка, который съел несколько магнитов. Пациент жаловался на тошноту и боли в животе.

Задачу медиков усложняло то, что ребёнок проглотил магниты не одновременно, а с интервалом, из-за чего они соединились через стенку кишечника и сдавили её. Из-за этого часть органа могла отмереть из-за недостатка крови и кислорода. Однако специалисты провели операцию, ушив повреждённый участок кишечника и вскоре пациент был выписан, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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