Свекольный сок может нормализовать артериальное давление

Диетолог Наталья Денисова пояснила о полезных свойствах свекольного сока. Оказывается, что он поможет нормализовать артериальное давление. Кроме того, этот напиток способствует похудению, повышению физической и сексуальной силы.

Свекла является одним из доступных и полезных продуктов весной. Этот овощ снижает давление, сок из него делает сосуды более эластичными. За счет данных свойств обеспечивается профилактика гипертонии и атеросклероза. В ходе проведения исследования исследователи сравнили два вида сока: из вареной и сырой свеклы. Положительный эффект наблюдался от обоих, но более выраженным он был во втором варианте. В день можно выпивать 1-2 стакана свекольного сока. Если у людей имеются хронические заболевания пищеварительного тракта, то лучше отдать предпочтение напитку из вареного овоща, чтобы не оказывалось раздражающее действие на слизистую.

Свекла справляется со снижением давления из-за наличия в ней нитратов. Именно они расслабляют и защищают сосуды. В организме человека нитраты транформируются в оксид азота. Он расширяет сосуды и улучшает кровообращение в мелких капиллярах. За счет того, что улучшается приток кислорода, нормализуется артериальное давление.

К тому же свекла борется с запорами. Сок из данного продукта улучшает выносливость в физическом плане. Некоторые исследователи считают, что эффект от употребления свеклы сравним с виагрой. Этот овощ является мощным антиоксидантом, поскольку в нем присутствуют бетаины и бетанины.

Источник: aif.ru