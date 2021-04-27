Теледоктор Малышева назвала суперфуды для долголетия

Отечественный теледоктор Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала суперфуды для долголетия. Это фрукты и овощи.

60-летняя телеведущая подчеркнула, что ежедневно съедая 240 граммов овощей и 160 граммов фруктов (яблоко или груша), человек продлит свою жизнь в среднем на 10 лет. Благодаря присутствующему витамину С в растительной пище сосуды становятся эластичными, что снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 12%. Также фруктово-овощная диета на 30 процентов уменьшает смертность от болезней дыхательной системы.

Терапевт привела данные американского исследования с участием 1,8 миллиона людей: ежедневное употребление 400 граммов растительной пищи снизит общую смертность на 13 процентов. Телеведущая подчеркнула, что средняя продолжительность жизни среди россиян – 73 года, японцев – в пределах 86 лет. Получается, чтобы жить дольше, нужно есть овощи и фрукты.

Для долголетия международные медики неоднократно рекомендовали ориентироваться на диету стран «голубой зоны» (Япония, Греция, Италия, Коста-Рика, штат Калифорния в США), которые славятся своими долгожителями. Она состоит из растительных продуктов, цельнозерновой пищи, а также орехов и оливкового масла.

Источник: info.sibnet.ru