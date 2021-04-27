 

Теледоктор Малышева назвала суперфуды для долголетия

27.04.2021, 20:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отечественный теледоктор Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала суперфуды для долголетия. Это фрукты и овощи.
60-летняя телеведущая подчеркнула, что ежедневно съедая 240 граммов овощей и 160 граммов фруктов (яблоко или груша), человек продлит свою жизнь в среднем на 10 лет. Благодаря присутствующему витамину С в растительной пище сосуды становятся эластичными, что снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 12%. Также фруктово-овощная диета на 30 процентов уменьшает смертность от болезней дыхательной системы.

Терапевт привела данные американского исследования с участием 1,8 миллиона людей: ежедневное употребление 400 граммов растительной пищи снизит общую смертность на 13 процентов. Телеведущая подчеркнула, что средняя продолжительность жизни среди россиян – 73 года, японцев – в пределах 86 лет. Получается, чтобы жить дольше, нужно есть овощи и фрукты.

Для долголетия международные медики неоднократно рекомендовали ориентироваться на диету стран «голубой зоны» (Япония, Греция, Италия, Коста-Рика, штат Калифорния в США), которые славятся своими долгожителями. Она состоит из растительных продуктов, цельнозерновой пищи, а также орехов и оливкового масла.

Источник: info.sibnet.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / У капитана “Реал Мадрида” Серхио Рамоса родился четвертый сын

11.11 / Классным руководителям российских школ повысят зарплаты

02.12 / Киркоров пообещал стать крестным ребенку Бузовой и Манукяна

07.07 / Ведущий «Дом-2» Антон Беккужев рассказал о романах Евгения Ромашова одновременно с пятью участницами проекта

03.03 / Что почитать: пять книг российских авторов, по которым можно снять захватывающие сериалы

05.08 / Мнение: Израиль начинает войну?!

08.01 / Трамп пытался помиловать самого себя

25.11 / Ученые рассказали о новом способе лечения рака

05.07 / НЛО отключил 16 ядерных ракет в пусковых шахтах США

26.02 / Гастроэнтеролог Городокин заявил об опасности употребления пищи всухомятку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика