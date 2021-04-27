 

Российские военные начали следить за патрульным кораблем США в Черном море

27.04.2021, 20:32, Новости дня
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Сторожевой корабль береговой охраны США «Гамильтон» зашел во вторник в Черное море, за судном следят силы Черноморского флота, сообщил Национальный центр управления оборонной (НЦУО).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля 2021 года», – передает сообщение НЦУО РИА «Новости».

Во вторник шестой флот США сообщил об отправке «Гамильтона» в Черное море.

Ранее эсминец Thomas Hudner начал следование в северном направлении в Черное море для проведения в регионе операции по обеспечению безопасности на море.



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