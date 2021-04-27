Дарья Мороз: “Я трачу полгода жизни и играю сложный материал, а потом говорят: “Где Мороз – там жара”

Дарья, у вас в биографии порядка 85 работ. Вы сказали, что таких героинь как в “Медиаторе” у вас еще не было. Что же такого особенного в вашей Вере?

Вера – психопат, достаточно истерзанный жизнью человек. Она настолько увязла в собственных страхах, жалости к самой себе и обвинении мира во всех грехах, что, будучи жертвой морального абьюза, стала абьюзером сама. В общем, это очень нестабильный персонаж вулканического типа, играющий роль овечки. Личина несчастного человека, которого все должны защищать. Очень жесткая девушка, которая хорошо умеет манипулировать людьми. Такого мне еще играть не доводилось, от этого было очень интересно, очень рискованно в определенном смысле, потому что играть иную природу, чем ты всегда играла, или природу, отличающуюся от тебя, очень сложно. И, наверное, Вера не получилась бы без Дани Воробьева, который играет ее брата, совершенно потрясающий партнер. Безумная получилась семейка.

Герой Андрея Бурковского – переговорщик, психолог. Вы в жизни обращались к психологам? С вами легко вести переговоры?

Единственный опыт работы с психологами у меня был, когда мы снимали проект “Без свидетелей”, там речь идет как раз об общении психолога с пациентами и перед каждой сменой мы садились разбирать съемочный день вместе с настоящим психологом-консультантом, это было очень интересно. Сама я обычно обращаюсь к друзьям, если мне нужна психологическая поддержка.

Легко ли со мной вести переговоры? Я неконфликтный человек, но, если принципиально нарушаются мои убеждения, установки, со мной может быть очень тяжело, я могу быть очень резкой, непримиримой, мое мнение невозможно изменить. А если у меня хорошее настроение, переговоры со мной пройдут легко и без проблем.

Кадр из сериала “Медиатор”Дети – известные манипуляторы. Вспомните, когда ваша дочь Аня последний раз манипулировала вами.

Дети – да, но они делают это интуитивно и беззлобно. Это естественный способ ребенка добиваться своего. Конечно, любой ребенок воздействует плачем, например. Аня не исключение. Когда ей было 4-5 лет она часто билась в истерике, хлопала дверьми и всячески выказывала свой характер, пытаясь расширить границы. Я научила ее договариваться, потому что прежде, чем орать, нужно попробовать предложить варианты. С тех пор мы легко находим общий язык. Поэтому я не за манипуляцию, я за договоренность.

Жанр сериала “Медиатор” – психологический триллер. Он вам близок? Такие проекты интереснее играть или смотреть?

Да, интересен. Но на самом деле, у меня сейчас кризис жанра. Нет приоритетов. Но это касается не материала, а меня как артистки. Мне вообще ничего не нравится, что я делаю, мне кажется, это все устарело, я неправильно существую в кадре. Потому что, когда такое количество работы, немножко начинает тошнить от самого себя. И видишь, что ты все делаешь плохо. Я бы хотела большую театральную работу или мюзикл, но что-то другое. Более современное, самобытное и молодое. Жанр не важен, важен новый подход.

Ваши поклонники в Instagram пишут: “Где Мороз – всегда жара”. В “Медиаторе” будут откровенные сцены?

Да, у нас есть парочка откровенных сцен, одна из них дико смешно снималась. Глазами героя Андрея нужно было сыграть секс с героиней Веры. Андрею надели на голову огромную такую «каску» с камерой, и он почти ничего не видел, однако ему надо было как-то еще положить меня на стол, снять мой крупный план и нащупать, где у меня талия.

В следующей моей премьере, которая называется “Клиника счастья”, у меня снова очень сложный персонаж, а на плакате я в полуобнаженном виде, и пресса тут же начинает писать – опять увидим голую Мороз. Вот, понимаете, человек тратит полгода своей жизни и играет действительно очень сложный, значимый для него материал, а что потом говорят: “Где Мороз – там жара”. Ну, наверное. Хотя это не то, что бы я хотела услышать. Я надеюсь, что “где Мороз – там всегда классные проекты”. А жара или не жара, это уже второй вопрос.

Дарья, в сериале вы снова брюнетка с длинными волосами. Не было желания уйти от блонды и отрастить волосы?

Я сейчас этим и занимаюсь. Блонд, который уже почти 4 года со мной, поднадоел, и это все-таки для профессии слишком конкретная прическа. Хочется как-то меняться.

В сериале “Клиника счастья” (В мае на платформе КИОН – Прим. ред.) будете в непривычном для себя амплуа. Ваша героиня добрая, женственная, она старается “обнять весь мир”. И она старше вас, это не испугало?

В этом проекте у меня одна из самых сложных и неординарных героинь из всех, которых я когда-либо играла. Это такое сочетание классической драматической героини с одной стороны, а с другой – абсолютно неординарного ума человека с бешеной энергией, которая кидает ее то в одну, то в другую, то в третью сторону. То обнять весь мир, то раздолбать его к чертовой матери, потому что этот мир ее обманул. И при этом она – суперпрофессионал, врач, ее очень уважают коллеги и любят люди. Она женственная, ироничная, умная. Это очень неординарная героиня, непонятно, как к ней относиться, как ее играть, и в этом был вызов. Как создать героя, которого, непонятно, любить или не любить. Героя, которого несет куда-то поток жизни, и он сталкивается с неожиданными жизненными обстоятельствами, не понимает, как с ними быть и находит безумные решения. Хотелось, чтобы ей сопереживали, чтобы это было все изящно, симпатично и смешно, потому что это драмеди, история с юмором. Вызов в сложности материала, который ты берешь и не знаешь, как его играть. Какие способы применять к себе, чтобы это все из себя вытащить. В этом смысле и Вера в “Медиаторе” тоже не исключение, потому что после нее я долго прямо морально болела, она из меня высасывала все силы. А Алена наполняла, там другая энергия роли.

Кадр со съемок сериала “Клиника счастья”Вы исполняете роль врача-сексолога. Нас ждет честный и открытый разговор о сексе?

Во-первых, Алена Липницкая – врач-эндокринолог, для которой идеология в том, что счастье – абсолютно достижимая вещь, а здоровье моральное и физическое зависят от гормонов. Ее теория в том, что всех можно сделать счастливыми, даже против собственной воли. Это то, что ее ведет и то, в чем придется усомниться в процессе нашей истории. Поэтому это не совсем сексолог, у нее чуть другой профиль. Что касается секса за сорок, то, мне кажется, 40 – это не тот возраст, когда стоит переставать заниматься сексом, а по идеологии Алены сексом нужно заниматься в любом возрасте и чем чаще, тем лучше. Поэтому, конечно, о сексе людей старшего возраста тоже пойдет речь. В “Клинике счастья” не только занимаются сексом, но и говорят о сексуальных проблемах, о телесности, о взаимоотношениях между людьми, о любви в многообразии ее форм и проявлений. Это то, что мы, русские люди, мало умеем: открыто разговаривать о сексе. Мы не привыкли приходить к сексологу, у нас нет сексуального воспитания в школах для детей, у нас есть исторически сложившаяся закрытая сексуальная тема. В Советском Союзе, как известно, вообще секса не было, и, как мне кажется, такая закрытость и стыдливость создают много проблем в семьях. Если наше кино будет для кого-то откровением или открытием, это будет круто, потому что кино все-таки стоит снимать, чтобы что-то менялось в людях в лучшую сторону или хотя бы вызывало размышления. Поэтому если эта картина вызовет не только улыбку, но и размышления, будет очень круто.