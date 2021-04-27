В Одессе на годовщину событий 2 мая пройдет Марш защитников

По его словам, планируется участие нескольких десятков организаций, среди них – Veterans Hub Odesa, “Информационное сопротивление – Юг”, “Национальное сопротивление”, партия “Национальный корпус” и другие.

Цель акции – “показать России и пророссийским силам, что в городе достаточно людей, готовых защищать территориальную целостность”. Организации также планируют подписать меморандум о совместных действиях.

“В последнее время Россия стягивала войска к границам Украины и пыталась нас запугать, но у нее это не получилось. К моменту завершения процедуры становления и развития территориальной обороны ветеранское сообщество Одессы делает шаг к повышению уровня взаимодействия и координации с целью защиты Одессы”, – заявил представитель Совета ветеранов Александр Голопотелюк.

Марш планируют по маршруту от улицы Дерибасовской, где 2 мая погибли проукраинские активисты Игорь Иванов и Андрей Бирюков, до парка Тараса Шевченко. Начало акции – в 11.00.

Контекст:2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины; расследование событий было выборочным и предвзятым.

В 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости “беспристрастного” расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Каждый год на 2 мая в Одессе проходят акции памяти погибших, которые проводят люди как пророссийских, так и проукраинских взглядов. Из-за этого правоохранители усиливают патрулирование.

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