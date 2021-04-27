 

Рада не поддержала проект постановления, который предлагал созвать СНБО по ситуации с коронавирусом

27.04.2021, 20:10, Новости дня
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Законопроект поддержало 115 нардепов при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

Документ инициировали нардепы от фракций “Голос” и “Европейская солидарность”.

Проект постановления, в частности, предусматривал обращение к президенту с предложением созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины при участии глав парламентских депутатских фракций и групп “с целью обсуждения сложившейся ситуации в Украине в связи с быстрыми темпами распространения пандемии коронавирусной болезни (COVID-19), наработки предложений по стратегии дальнейшей борьбы с пандемией и принятия комплексных мер органов законодательной и исполнительной власти в сфере противодействия пандемии”.

Кабмину предлагали поручить “принять меры для проведения своевременных закупок вакцин” против коронавируса.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 27 апреля в Украине подтвердили почти 2,04 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 7915 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 42,95 тыс. пациентов, выздоровели почти 1,6 млн.
Украине сделали 539,1 тыс. прививок против коронавируса, но полностью завершили вакцинацию (получили две дозы) девять человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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