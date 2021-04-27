Минцифра Украины предлагает учесть стоимость интернета в прожиточном минимуме

В министерстве напомнили, что прожиточным минимумом называют набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

“Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляется, перечень товаров и услуг изменяется с учетом современных фактических потребностей населения. Поэтому и Минцифра предлагает его расширить. Мы убеждены, что мобильная связь и доступ к интернету – тоже базовые потребности человека”, – отмечаю в ведомстве.

В Минцифре отмечают, что эти услуги экономят время и финансовые ресурсы, а еще позволяют:

Оперативно вызвать скорую помощь или полицию;

Учиться онлайн;

Работать дистанционно;

Планировать отдых и покупать билеты для путешествий;

Жаловаться на коррупционеров;

Обращаться к власти;

Не потерять паспорт гражданина Украины, пользуясь электронным документом.

Свои предложения в постановление Верховной Рады Украины, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума, Минцифра передала через Комитет цифровой трансформации.

Контекст:В декабре 2020 года прожиточный минимум в Украине установили на уровне 2189 грн в месяц. С 1 июля он будет составлять 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн.

—