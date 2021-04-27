“Хочу, чтобы кто-то из моих детей или внуков был врачом”. Навальный поблагодарил лечивших его медиков

“В личном плане последние 12 месяцев для меня – это безусловно год врачей. И медсестер. Медиков вообще. Никогда в жизни с ними так много не общался”, – написал политик.

Навальный поблагодарил врачей больницы в Омске, которые лечили его после отравления и сообщили жене политика, что его нужно увозить из омской больницы, а то “их злые коллеги его прикончат”. Также оппозиционер поблагодарил врачей немецкой клиники “Шарите”, которые “превратили его из овоща обратно в человека”, медиков, которые добивались оказания медпомощи Навальному в тюрьме, несмотря на то, что их арестовывали под стенами колонии, и тюремных врачей.

“Моим тюремным, фсиновским врачам тоже спасибо. Ну в конце концов я понимаю, что они просто в тех рамках, что им задало начальство, а тем – Кремль. Но я вот вижу сейчас, люди искренне пытаются помочь. Вон, вчера заметил, что медсестра ручкой делает пометку на запястье, чтобы не забыть час, когда мне надо дать очередные три ложки овсяной каши. Отдельный привет медсестре Татьяне, которая ставит капельницы как Боженька”, – написал он.

Отдельно Навальный упомянул главу “Альянса врачей” Анастасию Васильеву, а также Ярослава Ашихмина, Александра Полупана, Андрея Волну, Юлию Азимову, Всеволода Шурхая, Алексея Эрлиха и Феликса Холланда.

“Знаете, вот даже какая мысль у меня возникала постоянно в эти месяцы: хочу, чтобы кто-то из моих детей был врачом. Хотя дети уже, наверное, нет. Ну пусть кто-то из внуков тогда”, – подытожил Навальный.

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Контекст:Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он требовал допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

12 апреля представители политика сообщили, что с начала голодовки Навальный потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию – 15 кг, и весит 77 кг при росте 190 см.

13 апреля управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) в РФ по Владимирской области сообщило, что считает “удовлетворительным” состояние здоровья Навального. При этом жена Навального после свидания с ним в тот же день написала, что “никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп”. Во время свидания политику, по словам супруги, было тяжело говорить.

17 апреля врачи оппозиционера Анастасия Васильева и Ярослав Ашихмин заявили о критическом состоянии здоровья пациента. По их данным, уровень калия в сыворотке крови Навального настолько высокий, что политик может умереть в любой момент. На следующий день медики сообщили, что пытались попасть в колонию, но их не пустили.

19 апреля в УФСИН РФ по Владимирской области сообщили, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове.

23 апреля Навальный сообщил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей и он прекращает голодовку, хотя и “не снимает требования допустить к нему необходимого врача”.

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