 

Верещук о вероятной встрече Зеленского с Путиным: Точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев

27.04.2021, 20:10, Новости дня
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“Было бы хорошо, чтобы эта встреча состоялась, но точно не в Москве, и точно Путин не должен приезжать в Киев. Это невозможно ни дипломатически, ни политически, ни даже по-человечески. Как матери, чьи дети погибли, будут на это смотреть?!” – подчеркнула политик.

Она добавила, что Путин обязательно ответит за свои преступления в Украине. 

“Он никогда не сможет избежать ответственности не только перед уголовным судом в Гааге, но и перед Божьим судом. Он должен об этом помнить. Его часы уже давно за 68”, – напомнила Ирина Верещук.

Контекст:В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.
Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.
Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил главе Офиса президента организовать переговоры. 
Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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