 

Диетолог назвала лучшие продукты от депрессии

27.04.2021, 20:06, Разное
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Диетолог Джули Ходжсон рассказала о лучших продуктах для борьбы с депрессией без лекарств. Среди них она выделила тёмный шоколад, жирную рыбу и яичные желтки.

Ходжсон пояснила, что тёмный шоколад содержит много магния, который помогает стабилизировать нервную систему. Аналогичным, но более слабым эффектом обладают авокадо, миндаль и кешью. Жирная рыба, в свою очередь, насыщена кислотами омега-3, улучшающими работу мозга, а яичные желтки способствуют улучшению настроения благодаря витамину D, передаёт телеканал “Царьград”.



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