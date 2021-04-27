 

“Единая Россия” проведет “Диктант Победы” в 80 странах мира

27.04.2021, 20:06, Разное
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Заместитель секретаря Генсовета “Единой России”, федеральный координатор партпроекта “Историческая память”, депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что к “Диктанту Победы” присоединятся 80 стран. В 31 государстве в акции примут участие очно.

Впервые “Диктантом Победы” заинтересовались жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. Поскольку за рубежом желающих написать диктант очень много, организаторы разработали международную версию заданий. В них содержатся вопросы, связанные со вкладом в победу стран антигитлеровской коалиции.

В России подготовили более 15,5 тысячи площадок для проведения “Диктанта Победы”. Организовать акцию за рубежом помогают Россотрудничество и активисты движения “Волонтеры Победы” – в “Русских домах”, школах и университетах. Добровольцы будут раздавать бланки теста и консультировать по всем вопросам.

Акция “Диктант Победы” состоится 29 апреля. Ее итоги подведут 24 июня. Информация о победителях появится на сайте диктантпобеды.рф. “Выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы”, – отметил Хинштейн.



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