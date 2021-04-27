 

РПЦ одобрила проект нового памятника на Лубянке с Дзержинским и Колчаком

27.04.2021, 20:09, Разное
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Русская православная церковь (РПЦ) дала своё согласие на установку нового памятника на Лубянской площади в Москве.

Для консолидации общества было принято решение создать скульптурную композицию включающую фигуры главы ВЧК Феликса Дзержинского и Верховного главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 — 4 января 1920) Александра Колчака.

– В сегодняшнее тяжёлое время православным нужно консолидироваться, а не искать поводы для раскола. Известно, что и раб божий Феликс и раб божий Александр были русскими, глубоко верующими людьми, хоть и исповедовали разные идеологические взгляды. Они и их сторонники уже выяснили свои отношения раньше. Мы должны помнить историю и не повторять ошибок будущего. Для этого нужен общий памятник, – заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Работы над созданием памятника уже начались в мастерской одного известного скульптора, чьё имя держится в секрете. Установка монумента запланирована 7 ноября этого года. В ней планируют принять участие мэр Москвы Сергей Собянин, представители силовых структур, депутаты Госдумы от КПРФ, представители общественных организаций и религиозных конфессий. Скульптуру освятит патриарх Кирилл.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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