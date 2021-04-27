 

Певец Matrang отказался исполнять «Медузу» после признания ее иноагентом

27.04.2021, 20:08, Разное
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Исполнитель Matrang (наст. имя – Алан Хадзарагов) сообщил, что перестанет исполнять свою песню «Медуза» и попросил убрать композицию из ротации на радио и телеканалов.

Причиной таких действий он назвал признание «Медузы» иностранным агентом.

– Я не думал, что моя дружелюбная песня может попасть в презрительный список иноагентов. Теперь я, как законопослушный гражданин, вынужден перестать ее исполнять, – заявил он.

Песня «Медуза» вышла в свет в 2018 году и приобрела огромную популярность. Она вошла в список хитов года и номинировалась на несколько музыкальных премий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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