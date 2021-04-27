Ученые установили, к каким болезням склонны обладатели разных групп крови

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27.04.2021, 20:00, Разное
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После проведения исследования исследователи установили, что некоторые заболевания связаны с тем, какая у человека группа крови. Следовательно, можно не только назвать болезни, которым они подвержены, но и спрогнозировать примерную продолжительность жизни.
Ученые заявили, что долгожителями можно считать носителей первой группы крови. Эти люди минимально сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также другими болезнями. К мнению коллег присоединились и датские исследователи. Они выявили, что обладатели первой группы крови также реже заражаются COVID-19. Ученые объясняют эту закономерность тем, что у таких пациентов нет антигенов эритроцитов, которые пропускают вирус.

Что касается носителей второй группы крови, то у них чаще всего возникают проблемы с эндокринной системой. В результате у них наблюдается повышенная усталость и уязвимость перед вирусами. Кроме этого, обладатели второй группы чаще подвержены стрессам и диабету. Люди с третьей группой жалуются на заболевания сердечно-сосудистой системы и радикулит.

Специалисты говорят о том, что носители четвертой группы крови реже страдают от различных инфекций, но достаточно часто появляются на свет с врожденными пороками сердца. Представителей этой группы даже прозвали «мутантами». Дело в том, что ее открыли примерно 1500 назад, то есть, сравнительно недавно. Четвертая группа крови собрала в себе как положительные, так и отрицательные стороны третьей и второй группы.

Источник: www.5-tv.ru



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