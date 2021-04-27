 

Что будет, если ежедневно употреблять макароны

27.04.2021, 20:00, Разное
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Макароны любят как дети, так и взрослые. Диетологи рассказали, что будет с организмом, если ежедневно употреблять макаронные изделия.
Консультанты по здоровому питанию отмечают, что употребление качественных макаронных изделий, вреда ни для здоровья, ни для фигуры не нанесёт. Речь идёт о макаронах из твёрдых сортов пшеницы, они относятся к продуктам с низким гликемическим индексом, поэтому медленнее перевариваются и глюкоза в кровь поступает постепенно. Большим плюсом является то, что человек долго испытывает чувство сытости, а это способствует улучшению обмена веществ. Что же касается спагетти из рафинированных сортов пшеницы, то они содержат высокий уровень быстрых углеводов и не рекомендованы медиками.

Отечественный диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что соблюдая макаронную диету можно не только похудеть, но и оздоровиться. Стоит отметить, что при выборе данного продукта нужно внимательно изучить этикетку: настоящие макароны готовятся из цельномолотого зерна твёрдых сортов пшеницы (по ГОСТУ категория А). Лучше их приготовить на обед в тандеме с тушёными овощами.

Макаронные изделия, по словам экспертов, должны вариться около 8 минут, к столу их желательно подавать немного недоваренными, как говорят итальянцы: al dente, то есть, «на зубок». Это поможет организму тратить больше энергии на усвоение пищи, а гликемический индекс будет значительно ниже. Чтобы сохранить здоровье и фигуру, в день рекомендуется употреблять не более 120 граммов пасты.

К слову, нутрициологи советуют употреблять макаронные изделия с низкокалорийными добавками, это может быть томатный соус и морепродукты. Итальянцы употребляют слегка недоваренную пасту с мясом, оливковым маслом и зеленью. Получается, что вермишель и спагетти – это полезные продукты, главное, чтобы они были качественными и правильно приготовленными.

Зарубежные медики заявляют, что макаронные изделия – это хорошее успокоительное средство. Например, если за час до ответственного мероприятия съесть тарелку пасты, то человек не будет волноваться. Вермишель поможет организму обогатиться кальцием, фосфором, магнием и железом, а ещё витаминами группы В. Также в данном продукте много белков, углеводов и клетчатки, которая полезна для здоровья сердца, сосудов и пищеварения.

Источник: rsport.ria.ru



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