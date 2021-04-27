Подготовлен проект закона о бесплатном подключении домовладений к газу

Правительство разработало поправку в закон «О газоснабжении в Российской Федерации» в рамках поручения президента, поправка снимает с жителей финансовую нагрузку за газификацию, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, который внесет изменения, касающиеся перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения», – сообщил Новак в интервью «России 24», передает РИА «Новости».

По его словам, в РФ сейчас достаточно высок уровень газификации, но есть населенные пункты, к границам которых подведен газ, но не разведен по земельным участкам.

«И президент дал поручение в течение 2021-2022 года обеспечить газификацию таких домовладений ускоренными темпами, во-вторых, сделать это без привлечения средств населения», – отметил вице-премьер.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что люди не должны платить за подводку газа непосредственно к границам домохозяйств.