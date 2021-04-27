 

США начали переброску РЗСО в Афганистан для поддержки вывода войск

27.04.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты переправляют из Кувейта в Афганистан реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) для поддержки вывода войск, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

«Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS перебрасываются из Кувейта в Афганистан для поддержки вывода войск», – говорится в Twitter Центрального командования.

В воскресенье командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявил о начале вывода войск с ряда баз в этой стране.

14 апреля главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран НАТО в ходе состоявшейся видеоконференции решили начать вывод войск из Афганистана. В Сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным». При этом Россия призвала избежать военной эскалации в регионе. 

Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.

Политолог Андрей Кортунов рассказал газете ВЗГЛЯД, что «решение Байдена о выводе войск из Афганистана было частью его избирательной кампании и, возможно, он рассчитывает справиться с этой проблемой лучше, чем республиканцы».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Генсек ОДКБ созвал экстренное заседание из-за обострения между Ереваном и Баку

15.09 / В США заявили о способности ПВО Грузии «пустить кровь» ВВС России

18.02 / Стоимость биткоина превысила 52 тыс. долларов

23.07 / Китай отправил первую миссию на Марс

24.10 / Польский эксперт – для противостояния России и Китаю США нужна новая система альянсов

22.09 / “Сокровищница секретов”. В СМИ попали данные о подозрительных транзакциях крупнейших мировых банков, в утечке упоминается Украина

29.09 / В Днепре после нападения домашних овчарок скончался двухлетний ребенок

26.07 / “Вам не кажется, что вы охренели?” Шендеровича обвинили в домогательствах несколько женщин, он предупредил о дискредитации идеи

05.02 / Fox News – биологический пол отменяется — Байден обязал школы допускать трансгендеров к женским соревнованиям

28.01 / Ученые доказали – каждый человек живет в своей реальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика