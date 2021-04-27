 

Мнение: Волшебная выставка о карнавалах и Венеции открылась в Москве

27.04.2021, 19:34, Разное
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С сегодняшнего дня в Царицыно работает выставка «Под маской Венеции», куда очень стоит сходить тем, кто любит красоту, моду, историю и карнавалы.

Мой небольшой фоторепортаж и рассказ о выставке.

Выставка занимает девять залов в Хлебном доме в Царицыно.

Она начинается с символических предметов, приехавших из Венеции: гербового льва св. Марка и узорного носа гондолы, служившего поколениям гондольеров.

Она посвящена 18 веку в Венеции — когда она уже не была владычицей морей, однако все еще поражала воображение. Город становился туристическим центром благодаря своим волшебным карнавалам, также здесь процветал театр.

На картинах и гравюрах мы можем увидеть, что творили на карнавале низшие слои населения.

Блеск выставке придает то, что помимо тематических предметов из российских собраний в ней принял участие Фонд городских музеев Венеции
(от которого участвовали 5 музеев — Дворец дожей, Музей Коррера и Ка’Реццонико (Музей Венеции XVIII века), Музей стекла на острове Мурано и палаццо Мочениго (Музей тканей и костюмов). Предметы, которые приехали оттуда, не являются шедеврами уровня Тициана или Тьеполо, однако они превосходно передают атмосферу повседневного быта этого прекрасного города в ту эпоху.

Цикл гравюр, рассказывающий о празднествах, которые вне расписания специально устроили в Венеции, когда туда приехали инкогнито граф Северный с супругой (Павел Петрович и Мария Федоровна).

Отдельный зал посвящен азартным играм, которые активно начали процветать именно тогда. Слово "казино" возникло именно в Венеции (якобы).
Игры, которые выставлены в этом зале, сейчас для исследователей во многом являются загадками (а для любителей настолок – простором для фантазий!)

В этом зале стоит стол-витрина, внутри которого выставлены хрупкие предметы: игральные карты разных систем, фишки. Витринки накрыты черной тканью, чтобы уменьшить воздействие света. Надо не забывать их открывать.


Этикетаж спрятан в выдвижных ящиках ниже (изобретательно, гм).

А это виртуальное казино, спрятанное под одной из таких тряпочек. Потыкайте пальчиком в интерактив и испытайте удачу!

Много любопытной живописи и гравюр, бытописательных. Из российских коллекций в выставке приняли участие ГМИИ, ГИМ, «Останкино» и «Архангельское», музей Университета геодезии и картографии, фонд IN ARTIBUS (которые дали очень редкие работы Пиранези с изображением вымышленных тюрем).

Тема тюрем и монастырских решеток вообще для Серениссимы была актуальна, ей посвящен отдельный зал. Томик Казановы, о том, как он сбежал, там тоже выставлен!

Отдельное сокровище — наряды и предметы быта.
Это костюмы, прилетевшие из Италии, несмотря на все препоны карантина. 

Стеклянные фрукты, изготовленные в Мурано. Куратор рассказала, как у нее руки дрожали от ужаса, когда она их распаковывала и устанавливала.

Портрет догарессы Элизаветты Кверини Вальер.

Другой зал, тоже с костюмами.
Залы оформлены с готическими мотивами, в честь оформления самого царицынского дворца. Однако это очень рифмуется с готикой самой Венеции, начиная от Дворца дожей.

Платье слева — неч человеческое, а для статуи Мадонны.



Другой зал посвящен венецианской торговле.
Портрет дожа из XVI века заглянул, эпохи наибольшего рассвета (неизв. худ.).

Тут тоже есть выдвижные ящички с образцами товаров, не пропустите.

Потрясающее венецианское стекло.

В центре на столе — стекло современное, под ним воссозданные "ароматы Аравии" и других стран, от люксовых товаров, которыми тогда продолжала торговать Венеция.

Еще есть зал про русские карнавалы 18 века, которые своей роскошью заезжих итальянцев поражали.

Обратите внимание на количество бриллиантов в этом маскарадном костюме графини Шереметевой.

Веер с изображением сцены приема

И, наконец, зал, где будут всякие образовательные проекты в рамках выставки проходить.

Мероприятие на сайте музея
https://tsaritsyno-museum.ru/events/exhibitions/p/pod-maskoj-venetsii/

Выставка работает до 29 августа.

Источник: Шакко



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