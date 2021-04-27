Мнение: О том, как стать успешной бизнес-леди в 60+

Вот совсем несложно понять чиновников, которых раздражает вечное нытьё российских пенсионеров по поводу нищей жизни. В конце концов, если так не хватает социальной #пенсии, которая в России вполне на уровне доходов среднего класса (по Путину), всегда можно заняться делом. Собственный #бизнес открыть, например.

И кто сказал, что жизнь только начинается лишь в 40 лет! Даже и в 60+, и в 80+ она вполне может ещё только начинаться. Вот, к слову, потрясающая история двух пенсионерок…

Не так давно подруги, 69-летняя Татьяна и 84-летняя Тамара, без проблем стали совладелицами группы компаний «Трасса». Она имеет 54 автозаправки в Москве и Подмосковье, обеспечивает топливом около пяти тысяч партнерских АЗС по стране, а также занимается хранением и транспортировкой нефтепродуктов. По сути, это один из крупнейших независимых продавцов нефтепродуктов в России с выручкой за 2019 год более чем в 60 миллиардов рублей.

Правда, это был поначалу довольно проблемный актив. Ещё в 2015 году у ГК «Трасса» возникли сложности с погашением кредитов. Для их урегулирования она вынуждена была передать новому собственнику 50% одной из ключевых компаний ГК «Трасса» — ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки». Тот занялся поиском стратегического инвестора с опытом и связями. А Татьяна и Тамара как раз подумывали о том, чем бы полезным заняться, когда дети и даже внуки давно выросли, а жизненного опыта и деловой энергии хоть отбавляй.

В итоге они и стали на паях совладелицами компании «Комплекс-Стройматериалы-Овражки». Тамара как более опытная получила 35% капитала, Татьяна – 15%. После чего обе бизнес-леди довольно шустро договорились с кредиторами. А что, наши пенсионеры кого хочешь убедят, и все законы знают назубок. И боится их порой даже участковый. ©

Вот так и надо действовать всем пенсионерам, особенно из числа нытиков. Не полагаться на #государство, а предпринимать собственные усилия, проявлять личную инициативу, открывать новые бизнесы. #Россия – страна возможностей. Так победимЪ!

Остаётся лишь добавить, что Тамара носит фамилию Мантурова и является не однофамилицей, а родной матерью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, самого, пожалуй, богатого министра в нынешнем российском правительстве. А Татьяна – это Татьяна Ежевская, мать руководителя администрации президента РФ Антона Вайно. Теперь понятно, почему у таких энергичных, предприимчивых и деловых женщин – такие талантливые и успешные #дети…

Ну как, годный рецепт?

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