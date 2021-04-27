 

В память о рэпере DMX: Ирина Шейк в футболке со смыслом и Лея на прогулке в Нью-Йорке

27.04.2021, 19:24, Разное
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Ирина Шейк – одна из самых любимых “добыч” американских папарацци. Почти каждый ее выход, будь то прогулка с дочкой Леей или уличные съемки, нью-йоркские фотографы фиксируют во всех подробностях, преследуя ее буквально по пятам. Тем более, что гулять с ребенком 35-летняя супермодель выходит как на подиум – во всеоружии. Она всегда подбирает образ и себе, и ребенку. 

4-летняя дочь модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера Лея фактически растет на глазах всего мира. Зачастую в сети с разницей в несколько часов появляются снимки малышки сначала с мамой, а потом и с папой. Так произошло и вчера. Утром Лея была замечена на одной из улиц Нью-Йорка с Ириной Шейк, а чуть позже – с Брэдли Купером.

Для прогулки по центру Нью-Йорка Шейк выбрала для дочери белые ботиночки, легкое платье, яркий жакет, дутую курточку и шапку с веселым помпоном. А для себя подобрала неожиданный образ с глубоким смыслом: черные ботфорты на платформе и черную футболку oversize с длинными рукавами в качестве платье с изображение рэпера DMX. Так Ирина не только выразила дань памяти музыканта, скончавшегося недавно в возрасте 50 лет от передозировки наркотиков, но и поддержала его семью.

Ирина Шейк и ЛеяБрэдли Купер и Лея

Футболка с изображением рэпера – совместный продукт Balenciaga и бренда Канье Уэста Yeezy. Модный бренд и рэпер решли выпустить такую коллаборацию не только для того, чтобы почтить память музыканта, но и чтобы собрать деньги для его семьи – жены и 15 (!) его детей. Футболки по 200 долларов за штуку поступили в продажу в прошлые выходные и были полностью распроданы за пару дней. Так что организаторам акции удалось в кратчайшие сроки собрать миллион долларов, который передали близким покойного рэпера.

Напомним, американский рэпер и актер DMX (настоящее имя – Эрл Симмонс) скончался 9 апреля в США на 51-м году жизни. Музыкант был госпитализирован 2 апреля, и по данным американских изданий, у хип-хоп артиста произошел сердечный приступ, вызванный сильной передозировкой наркотических веществ. Он поступил в реанимацию в критическом состоянии, к тому моменту кровь не поступала в его мозг около получаса. Несколько дней он провел в вегетативном состоянии на аппарате жизнеобеспечения и скончался, не приходя в сознание.

DMX и Канье Уэст



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