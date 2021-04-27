Родители Бритни Спирс подали друг на друга в суд: подробности нового разбирательства

Судебные разбирательства по делу об опекунстве над 39-летней Бритни Спирс продолжаются. На прошлой неделе Линн Спирс подала в суд иск, по которому потребовала, чтобы расходы на адвокатов ее бывшего муже Джейми были пересмотрены, а 224 тысячи долларов из них возвращены их дочери. Мать Бритни Спирс утверждает, что Джейми тратит деньги не по назначению – платит журналистам, чтобы те восстановили его репутацию. Отца Бритни, который является ее опекуном вот уже 13 лет, обвиняют в жестоком обращении с дочерью. В ответ на это Джейми подал встречный иск, также обвинив бывшую супругу в меркантильности.

Она использовала боль и травмы дочери для личной выгоды, написав книгу, – сказано в заявлении Джейми Спирс. Речь идет о мемуарах матери поп-звезды, которые та выпустила еще в 2008 году “Сквозь бурю: Реальная история славы и семьи в мире таблоидов”, как раз сразу после нервного срыва Бритни, в результате которого она и потеряла свободу.

Бритни Спирс

Бритни и Линн СпирсГлавное, о чем заявил Джейми, – это то, что Линн “не имеет представления” о том, какие на самом деле суммы идут на адвокатов и прочие расходы, потому что до недавнего времени “она вообще не принимала участие в жизни дочери”. Отец певицы также уверен, что его экс-супруга, выступая с новыми исками в суде, специально тормозит процесс, еще больше драматизирует ситуацию, увеличивая расходы на адвокатов и привлекая внимание СМИ.

Что же касается самой Бритни Спирс, которая несколько лет безрезультатно пытается добиться отмены опеки отца, то она ситуацию пока не комментирует. Певица старается жить и наслаждаться. Так, в минувшие выходные Бритни вместе со своим бойрендом Сэмом Асгари вышла в свет. Пара отправилась на свадьбу к друзьям. Возлюбленный поп-звезды поделился веселыми совместными фотографиями в своем Instagram. Поклонники Спирс отметили, как хорошо выглядит их любимица и порадовались ее отличному настроению.

Бритни Спирс и Сэм Асгари собираются на свадьбу, апрель 2021

Напомним, что в феврале этого года на сервисе Hulu вышел документальный фильм Framing Britney Spears о жизни и карьерном пути Бритни Спирс. Снят он без участия певицы и членов ее семьи и ничего нового там нет. Однако Бритни, пусть и спустя почти два месяца, в конце марта, прокомментировала фильм о себе. Кстати, на днях Джастин Тимберлейк, с которым Бритни связывали романтически отношения в далекой юности, увидев этот документальный фильм, извинился перед Спирс. Дело в том, что в фильме использованы архивные кадры, на которых Джастин отзывается о бывшей девушке нелицеприятно. За это Тимберлейк принес свои извинения певице лично.

У них был длинный эмоциональный телефонный разговор, во время которого он объяснил, что его поведение — это то, о чем он давно сожалеет, и сказал Бритни, что хочет лично извиниться и исправить ситуацию, и она это очень ценит. Бритни сказала, что простила его, и добавила, что было бы здорово увидеть его после всех этих лет и встретиться с его женой и детьми. Джастин согласился, он с удовольствием готов провести встречу, – рассказал инсайдер журналу Closer.