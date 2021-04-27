В “Слуге народа” заявили, что вечеринка Тищенко “не тянет” на исключение нардепа из фракции

“Возможно, руководитель фракции [нардеп Давид Арахамия] что-то знает. Он предлагал купить дроны [для военных]. Но в целом я не думаю, что эта ситуация тянет на исключение из фракции. Хотя, честно говоря, мне как народному депутату, который регистрирует законопроекты, вторую неделю приходится комментировать действия коллеги Тищенко. Очень жаль, что это нивелирует работу всех других народных депутатов, которые не попадают в такие ситуации”, – подчеркнула Кравчук.

По ее мнению, за нарушение карантинных ограничений Тищенко должен заплатить штраф.

“Премьер-министр Норвегии устроила вечеринку в свой день рождения на 13 человек, о чем стало известно общественности, и она действительно заплатила штраф. Так вот, насколько я понимаю, нет проблемы, чтобы Тищенко тоже заплатил штраф”, – отметила нардеп.

Она также добавила, что политсовет “Слуги народа” еще не собирался для принятия дополнительного решения в отношении Тищенко.

Контекст:18 апреля прошла вечеринка в киевской гостинице Fairmont, которую Тищенко устроил, невзирая на локдаун, в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. Полиция на основании сообщений о вечеринке открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Один из помощников Тищенко заявлял, что празднование проходит дома у нардепа, но позднее Тищенко признал, что отмечали в “узком и почти семейном” кругу в гостинице.

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко 20 апреля сказал, что фракция ждет от Тищенко объяснений, так как “пока не может с ним полноценно прокоммуницировать”. Сам Тищенко признал, что поступок был “несколько вызывающим”. Однако “самого факта нарушения нет”, считает он.

22 апреля на заседании фракции заслушали объяснения Тищенко. Фракция в итоге пришла к выводу, что нардеп оплатит максимально предусмотренный законодательством штраф. Окончательное решение в отношении него примет политсовет партии. Сам Тищенко перед заседанием сказал, что “очень сильно любит жену”. Скандал с празднованием он считает “политическим заказом” оппонентов.

По данным киевской Госпродпотребслужбы, отвечать за вечеринку Тищенко будет только администрация гостиницы и ресторана.

—