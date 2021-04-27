 

Почти четверть украинцев хочет проживать за рубежом – исследование

27.04.2021, 19:16, Новости дня
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Фото: “Свобода слова Савика Шустера”

Исследователи отмечают, что показатель желающих выехать из Украины среди мужчин и женщин почти идентичен: 24% и 22%. Географическое распределение респондентов, которые хотят изменить страну проживания, также почти однородно: 21% на западе, 24% на юге, 23% на востоке и 23% в Центральной Украине.

Фото: “Свобода слова Савика Шустера”

В то же время авторы исследования отмечают отличия в возрасте респондентов. В возрасте 18–29 лет уехать хотят 30% опрошенных, в возрастной категории 30–44 года – 29%, 45–59 лет – 28%, а среди людей в возрасте 60+ – лишь 8%. Отмечается, что это связано с возможностью найти работу и привыкнуть к новым условиям существования, что с возрастом сделать сложнее.

Кроме взрослого населения, были опрошены подростки в возрасте 14–17 лет со всей Украины. Из них желающих выехать 35%, что на 12 процентных пунктов больше, чем среди взрослых. Среди опрошенных подростков положительно ответили 38% юношей и 31% девушек.

“Интересно, что на западе Украины, где исторически больше людей уезжают на заработки и на постоянное место жительства за границу, только 20% подростков ответили, что также хотят изменить страну”, – говорится в результатах исследования. В центре этот показатель составляет 32%, на юге – 41%, а вот на востоке он является самым высоким – 50%.

Фото: “Свобода слова Савика Шустера”

Социологи считают, что такой результат на востоке связан с близостью военного конфликта и с тем, что на востоке меньше людей имели опыт работы за границей, поэтому подростки обладают меньшим количеством информации о трудностях такого выбора.

Национальное репрезентативное исследование было проведено социологической компанией Liberty Report с применением подхода “mixed-mode”: опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. По словам социологов, максимальная погрешность опроса среди взрослых не превышает 2,58%, среди молодежи – 6,9%.

Контекст:В Минсоцполитики Украины в августе 2019 года сообщали, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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