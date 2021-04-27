Рада урегулировала процедуру заочного досудебного расследования и суда

За законопроект №2164 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования” проголосовало 258 нардепов.

Согласно закону, суд может разрешить специальное досудебное следствие и судебный процесс без присутствия подозреваемого или обвиняемого, если он находится в международном розыске (в частности – по линии Интерпола) или пребывает на временно оккупированных территориях Украины или на территории страны-агрессора.

Если суд заочно арестовывает подозреваемого, который объявлен в международный розыск или находится на оккупированных территориях / на территории страны-агрессора, залог не назначается, а срок действия решения суда не определяется.

Как отмечают “Ґрати”, начинать заочное досудебное расследование можно будет по ограниченному перечню преступлений, в частности – против основ национальной безопасности (ст. 109–114 Уголовного кодекса), против общественной безопасности (ст. 255–258-5), против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (ст. 436–447).

Также это некоторые преступления против жизни и здоровья человека (ст. 115, 116, 118, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 127); против свободы, чести и достоинства человека (ч. 2 и 3 ст. 146, ст. 146-1, 147), преступления против собственности (ч. 2-5 ст. 191 (в случае злоупотребления служебным лицом своим служебным положением); преступления в сфере хоздеятельности (ст. 209); преступления против авторитета органов госвласти, общественных формирований (ст. 348); преступления в сфере служебной и профессиональной деятельности (ст. 364–365-2, ст. 368–370); преступления против правосудия (ст. 379, ст. 400), преступления военнослужащих (ст. 408).

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

В первом чтении проект закона был принят 17 декабря 2020 года.

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