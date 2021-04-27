 

“Мама специально худела”. Рудковская во время отдыха на Мальдивах снялась с матерью в купальниках

27.04.2021, 19:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Знакомьтесь, рядом со мной моя мама – Светлана Николаевна Рудковская,  кандидат медицинских наук, врач-невролог. Мама специально худела для этой поездки. Ее стимулом было – сделать со мной фото в купальниках”, – написала продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Контекст:Рудковская является продюсером российского артиста Димы Билана. Она замужем. Вместе с фигуристом Евгением Плющенко воспитывает двух сыновей: Александра (2013) и Арсения, который появился в семье в сентябре 2020 года.
От предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным у Рудковской есть два сына – Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской.
У Плющенко также есть сын Егор (2006) от первой жены Марии Ермак. Супруги развелись в феврале 2008 года.
Рудковская редко рассказывает о своих родителях. На Мальдивах продюсер вместе с семьей отдыхает с середины апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Чтобы не заказывали лишнего. Китайский ресторан извинился за взвешивание гостей на входе

28.12 / На Филиппинах обнаружили новый вид змей

05.12 / Нардеп Шуляк заявила, что в 2020 году дороги ремонтировали по всей стране, а не только в приоритетных регионах

14.10 / Мантуров заявил, что лекарства от коронавируса подешевели вдвое

04.11 / В РФ за сутки выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса

28.07 / Twitter заблокировал аккаунт сына Трампа

22.07 / В Калининградском зоопарке умерли три тюленя и медведь

12.08 / В штабе Тихановской опровергли спад протеста в Белоруссии

08.11 / “Сферу изнасиловали вдоль и поперек”. Рестораторы выйдут на всеукраинскую акцию протеста против карантина

16.11 / Оппозиция на митинге в Армении потребовала отставки Пашиняна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика