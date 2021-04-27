“Мама специально худела”. Рудковская во время отдыха на Мальдивах снялась с матерью в купальниках
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“Знакомьтесь, рядом со мной моя мама – Светлана Николаевна Рудковская, кандидат медицинских наук, врач-невролог. Мама специально худела для этой поездки. Ее стимулом было – сделать со мной фото в купальниках”, – написала продюсер.
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Контекст:Рудковская является продюсером российского артиста Димы Билана. Она замужем. Вместе с фигуристом Евгением Плющенко воспитывает двух сыновей: Александра (2013) и Арсения, который появился в семье в сентябре 2020 года.
От предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным у Рудковской есть два сына – Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской.
У Плющенко также есть сын Егор (2006) от первой жены Марии Ермак. Супруги развелись в феврале 2008 года.
Рудковская редко рассказывает о своих родителях. На Мальдивах продюсер вместе с семьей отдыхает с середины апреля.
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