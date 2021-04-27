Россия оштрафовала Apple на $12 млн за “злоупотребление доминирующим положением”

Отмечается, что в августе 2020 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc., возбужденного по заявлению компании “Лаборатория Касперского”.

“Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов”, – говорится в сообщении.

“Медуза” отмечает, что Apple необоснованно урезала функциональность новой версии приложения для родительского контроля “Kaspersky Safe Kids” российской компании “Лаборатория Касперского”. При этом американская компания вывела на рынок собственное приложение с аналогичными функциями “Screen Time”.

Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.

Российский регулятор выдал Apple предписание, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям.

Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений “родительского контроля” возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

Контекст:Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

В 2021 году Apple стала самым дорогим брендом. Стоимость бренда оценили в $263,4 млрд. Компания вышла на лидирующую позицию впервые за пять лет, в 2020 году она занимала третью строчку рейтинга.

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