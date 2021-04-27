Мнение: Доступность госуслуг, нечитаемость законов и сложность легального бизнеса

1. Доля россиян, пользующихся госуслугами в интернете превысила 80%. Это хорошая новость. Плохая же состоит в том, что рост числа продвинутых пользователей практически остановился:

https://ruxpert.ru/Статистика:Доля_граждан_России,_пользующихся_госуслугами_онлайн

Наверное, вы сейчас подумали, что сайт «Госуслуг» не могут освоить дети и старики, но нет. 80% – это доля граждан в возрасте 15-72 лет, так что в реальности пользуется госуслугами гораздо меньшая часть россиян. Есть куда расти. Госуслуги и Налог.ру — выдающиеся по мировым меркам сайты, однако багов, неустройства и недоработок на них всё ещё очень много.

2. К вопросу о важности гуманитарного образования. Писать законы тяжеловесным языком немецких философов – порочная традиция:

https://www.rbc.ru/society/18/03/2020/5e71cacc9a79478248f4e4e4

Эксперты ВШЭ назвали российские законы слишком сложными для прочтения

Некоторые законы по сложности восприятия значительно превосходят труды Иммануила Канта и практически недоступны простым гражданам, считают эксперты. А от внесения многочисленных поправок все становится еще сложнее.

Российские законы написаны таким образом, что с каждым годом читать их становится все сложнее. К этому выводу пришли в Институте государственного и муниципального управления ВШЭ по итогам проведенного исследования, сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам экспертов, тексты, которые пишут законодатели, очень длинные. Не улучшает ситуацию и наличие громоздких понятий, часто состоящих из восьми слов. По среднему числу слов в каждом абзаце (30,4) российские законы еще не дотягивают до «Анны Карениной» Льва Толстого (37), однако с 1991 года оно выросло более чем на 42% (с 21,3). А по количеству причастных оборотов на одно предложение российские законы многократно превзошли, например, роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» (0,48 против 0,02 соответственно).

Кроме того, по мнению исследователей, чтение законов затрудняет малое число глаголов (3,8% от общей численности слов), а также множество зависимых слов: например, на каждое существительное в законах приходится в среднем по 3,69 таких слова, тогда как в той же «Анне Карениной» лишь 1,2. При этом зависимые слова часто удалены друг от друга, так что при чтении приходится прилагать дополнительные усилия.

«Законы написаны таким образом, что трудночитаемы даже для практикующих юристов. Простым гражданам разобраться в том, что написано, практически невозможно. Например, закон «О госуслугах», который как раз написан для людей, доступен, к сожалению, очень немногим», — говорит заместитель директора Института государственного и муниципального управления ВШЭ Сергей Плаксин.

Авторы исследования указывают, что интегральный индекс сложности текста российских законов достиг показателя 40, а некоторые из них по сложности прочтения значительно превосходят «Критику чистого разума» Иммануила Канта (65 против 48 соответственно).

3. Бюрократический эгоизм стоит государству больших денег. Согласно опросам, бизнесмены чаще отказываются от ведения законного бизнеса не из-за жадности, а из-за нежелания возиться с оформлением и ведением бумаг:

https://lenta.ru/news/2021/04/16/predpr/

В России каждый десятый бизнесмен отказался выходить из тени и ведет свой бизнес нелегально: в этом признались 9,4 процента респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка Хайс, копия которого есть у «Ленты.ру». В опросе приняли участие 1200 владельцев собственного бизнеса (самозанятые, ИП, ООО и незарегистрированные компании) страны в возрасте от 18 до 60 лет.

Выяснилось, что большинство из них (42,5 процента) не хотят регистрировать фирму, потому что считают официальное занятие бизнесом слишком сложным. Еще 32,1 процента респондентов признались, что не хотят платить налоги; 25,4 процента не устраивают тарифы, которые для бизнеса предлагают банки.