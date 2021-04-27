Ученые установили защищающий от преждевременного старения продукт
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Учёные установили, что регулярное употребление перца чили помогает предотвратить преждевременное старение. Кроме того, продукт снижает риск смерти от различных заболеваний.
Исследования показали, что перец чили обладает противовоспалительным, антиоксидантным и даже противораковым действием, а также стабилизирует уровень глюкозы в крови. У людей, регулярно употреблявших его в пищу, приблизительно на четверть снижался риск смерти от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологии и других недугов, сообщает телеканал “Царьград”.
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