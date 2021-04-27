 

Под Челябинском мужчина до смерти забил шестерых человек молотком

27.04.2021, 19:12, Разное
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Житель Челябинской области убил шестерых человек молотком. Все его жертвы были лицами без определённого места жительства.

Преступник был задержан. Правоохранители выяснили, что он намеренно знакомился с бездомными, предлагая им вместе выпить, а затем заводил их в безлюдное место и жестоко расправлялся, нанося удары по голове молотком. Психиатрическая экспертиза показала, что убийца вменяем. В отношении него возбудили уголовное дело, передаёт Vse42.ru.



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