 

Живое фото подтверждает объем аккумулятора Samsung Galaxy S21 FE

27.04.2021, 19:06, Разное
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Новые изображения готовящегося к выходу флагманского смартфона опубликовала южнокорейская корпорация Samsung. Galaxy S21 FE, судя по снимкам, получит аккумулятор объемом 4,5 тысяч мА•ч.
Компания Samsung готовится вывести на рынок новый флагманский смартфон Galaxy S21 FE. Ранее сообщалось, что новинка получит высокую степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP68. Кроме того, публиковалась информация о том, что батарея, которой оснастят устройство, позволит ему долго работать без необходимости подзарядки. Новые снимки модели подтверждают эти данные, так как на них виден и аккумулятор, установленный в гаджете, емкость батареи составляет 4,5 тысячи мА•ч.

Кроме того, Fan Edition-версия Samsung Galaxy S21 оборудована плоским AMOLED-экраном с разрешением FullHD+ диагональю в 6,4 дюйма. Частота смены картинки на нем достигает 120 Герц, а фронтальный фото-видео-датчик соответствует 32 миллионам точек, что существенно больше, чем у базовой модели. В отличие от стандартной S21, в Galaxy Fan Edition блок объективов основной камеры не отличается материалом от пластика, из которого изготовлен корпус. При этом достаточно оригинально расположена вспышка, она вынесена на заднюю стенку отдельно от модуля объективов.

Быстродействие и мощность новинке будет обеспечивать сразу два вида процессоров, фирменный Exynos 2100 и Snapdragon 888 от американской Qualcomm, в зависимости от рынка сбыта. Дополнять однокристальную мобильную систему на восьми ядрах будет чип оперативной памяти на 6 либо 8 гигабайт. Для хранения контента производитель предусмотрел 128- и 256-гигабайтный модуль внутренней памяти. Остальные подробности смартфона станут известны ближе к официальной презентации аппарата.

Источник: www.ixbt.com



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