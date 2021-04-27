 

Ургант о Корчевникове: «Телеведущий, разговаривающий по душам с каждым огурцом»

27.04.2021, 19:06, Разное
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В своей программе Иван Ургант шутливо высказался о своем коллеге Борисе Корчевникове. Он назвал телеведущего человеком, «разговаривающим по душам с каждым огурцом». Комментарий в выпуске «Вечернего Урганта» рассмешил зрителей, а многие поняли, что ведущий намекает на программу «Судьба человека».
Началось все с того, что Иван Ургант решил сделать обзор последних событий в мире. Он упомянул премию «Оскар», триумфатором которой стал фильм «Земля кочевников». Когда телеведущий комментировал эту картину, то неожиданно вспомнил о коллеге. Он предложил снять ленту под названием «Земля Корчевников», которая будет рассказывать о молодом ведущем, разговаривающем на садовом участке с каждым огурцом». Далее Иван Ургант отметил, что «придет осень и огурцы засолят».

Программа Бориса Корчевникова на канале РФ 1 имеет впечатляющие рейтинги. У телеведущего особая подача материала, благодаря чему звездные гости раскрывают ему свои сокровенные тайны. Кроме этого, он является гендиректором религиозного канала «Спас». Для многих поклонников Борис Корчевников является настоящим моральным примером. Поклонники думают, что телеведущего шутка коллеги не обидит.



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