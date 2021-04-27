 

В Омской области половина привившихся от COVID игнорирует второй компонент вакцины

27.04.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители Омска стали массово пропускать вторую прививку от коронавируса или приходить на повторную вакцинацию позже назначенной даты, рассказал врач-эпидемиолог Омска, заведующий эпидемиологическим отделом ГКБ №1 им. А. Н. Кабанова Иван Мельников.

«Да, такие факты есть, и происходят они по неграмотности. Как правило, люди думают, что, несмотря на то что их предупреждают о явке через три недели и записывают на определенное число, второй компонент можно ввести позже – через 4-5-6 недель после первого, где-то прочитали или услышали об этом. Потом они все равно приходят на вторую прививку. Хотелось бы напомнить, что есть четкий алгоритм вакцинации и для «Спутник V», и для «ЭпиВакКороны» – два компонента вакцины ставятся через 21 день. Те, кто растягивают вакцинацию на более длительные сроки, делают ее бесполезной, так как устойчивый иммунитет формируется именно после введения второго компонента вакцины. Если человек вовсе пропустит вторую прививку, иммунитет не сможет защитить его от коронавируса», – цитирует его слова РИА «Омск-информ».

По информации агентства речь может идти о тысячах «отказников». Всего в Омской области прививки поставили 151070 человек, из них только 80251 прошли вакцинацию полностью.

Уточняется, что человек может пропустить вторую вакцинацию из-за болезни. В таком случае ему необходимо обратиться к врачу, если это коронавирус, вакцинацию не продолжают. Для того, чтобы омичи не пропускали вакцинацию вторым компонентом, прививочные пункты работают даже в выходные дни – с 8.00 до 14.00.

Напомним, приблизительная дата достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ – сентябрь 2021 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Компания Kia готовит презентацию модели кроссовера CV

16.10 / Мэр Умани сообщил, что выздоровел от СОVID-19

27.10 / В РФ предложили провести мини-трибуналы по геноциду советского народа

07.08 / Лукашенко: Я сказал Путину: “Мы еще будем молиться, чтобы в Украине были войска НАТО”

30.09 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

08.01 / “Ощущение было, что я в Украине, но с пальмами”. Клопотенко во время отдыха в Египте сварил борщ с финиками и лаймом

19.02 / Учивших россиян врать при прошении об убежище юристов задержали в США

13.10 / Геращенко: Те, кто организовывал убийство Шеремета, умышленно подбирали исполнителей, на которых сложно подумать

17.10 / Эксперт: Суд над Саркози может вскрыть причины интервенции в Ливию в 2011 году

20.09 / Легкий самолет приземлился на автотрассу под Курганом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика