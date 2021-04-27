В этом году поток украинских туристов на отдых за границу превысил уровень 2019 года – Украинская ассоциация турагентств

“В целом, за первые три месяца 2021 года турпоток за пределы Украины превысил уровень того же периода в 2019 году. Мы отметили незначительный, но рост, где-то на 10-20%. Не по своей воле украинцы изменили предпочтение (коронавирус остается сдерживающим фактором). Если раньше украинцы много ездили в Европу, то сейчас едут туда, где открыто. Основной поток принимают Турция и Египет. Хотя есть спрос и на другие направления – Доминиканская республика, Мексика, Мальдивы”, – рассказал собеседник.

По его данным, Турция взяла на себя и тех туристов, которые раньше ездили в экскурсионные туры по Европе.

“Из-за локдауна спрос на Турцию не изменится. По-прежнему украинцев привлекает пляжный отдых. Интересной тенденцией этого года стал рост интереса туристов к экскурсионной Турции – это Стамбул и Каппадокия. Но это интересные места, которые раньше не заслуженно не попадали в приоритет, а сейчас востребованы украинцами. Частично потому, что закрыт экскурсионный туризм в Европу”, – отметил Рудич.

Он подчеркнул, что из-за приостановки авиасообщения Турции и России некоторые отели отложили открытие.

“Немного повлияла на ситуацию с приемом иностранных туристов в Турции отмена полетов из России. Некоторые турецкие отели сдвинули начало сезона и решили пока не открываться, что создало для операторов определенные трудности. В последний момент приходится менять отели. Не во всех случаях, но иногда на этом можно выиграть, потому что предлагаемая альтернатива лучше. Нельзя сказать, что эта ситуация благоприятна для украинцев. Деньги от значительного потока туристов, в том числе россиян, обеспечивали высокий сервис. Сейчас уровень сервиса может просесть, но мы надеемся не в значительной степени”, – сказал эскперт.

Он выразил надежду на скорое открытие европейского направления.

“В Европе своя специфика. Сложно найти замену трем любимым украинцами странам – Испании, Италии, Греции. Мы очень надеемся на их скорое открытие. Ожидаем, что уже в начале мая откроется Греция, Италия ближе к началу июня. Уже пускает какие-то категории туристов Испания. В любом случае мы ожидаем в этом году значительный поток туристов. Зима была затяжной и холодной, а люди предпочитают пережидать локдаун и дожди в теплых странах под солнцем. Спрос и деньги на отдых у украинцев есть”, – резюмировал Рудич.

Контекст:Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период вводится комендантский час, ограничиваются поездки между городами и работа отелей.

Министерство внутренних дел Турции сообщало 26 апреля, что туристов освободят от требования соблюдать комендантский час. Это ослабление правил локдауна не касается иностранцев, которые находятся в Турции не с целью туризма и отдыха.

В апреле в Турции наблюдался самый высокий уровень заражения коронавирусом с января, написало агентство Anadolu.

Турция занимает шестое место в мире по числу заражений коронавирусом по данным американского Университета Джонса Хопкинса. За все время пандемии в стране по состоянию на 27 апреля выявили около 4,7 млн случаев заражения. Умерло от COVID-19 почти 39 тыс. человек, а выздоровело 4,1 млн пациентов.

Вакцинация от коронавируса в Турции началась с 14 января. По данным министерства здравоохранения страны, вакцину получили по меньшей мере 21,6 млн человек. При этом одну дозу получили 13,4 млн, а две дозы – 8,2 млн пациентов.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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