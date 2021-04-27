Граждан Китая в Украине начали массово вакцинировать от COVID-19 – СМИ

Чтобы получить прививку, 26 апреля в “Консультативно-диагностический центр” Печерского района пришло несколько десятков человек. На входе их ждала куратор, которая координировала вход в медучреждение, разделив присутствующих на несколько групп.

Вакцинация граждан Китая в столичных пунктах прививки происходит по решению оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации. Это 27 апреля “Радіо Свобода” подтвердил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации, региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

Распоряжение о вакцинации граждан Китая закреплено в протоколе решения центрального штаба Минздрава от 2 апреля, добавил он.

“В протоколе есть пункт, который позволяет вакцинацию китайской диаспоры вакциной COVAX (предоставленные Украине в рамках глобальной инициативы COVAX) на территории Украины. Вакцина -– CoronaVac, китайская, та, что нам поступила. И есть решение центрального штаба о вакцинации определенной группы людей через посольство Китайской Республики наверное. Есть 1500 доз. Есть решение – мы его выполняем”, – рассказал координатор.

Животенюк не знает, имеют ли возможность другие государства подать аналогичное прошение и добавил, что подобных решений в отношении граждан других стран, кроме Китая, до сих пор не было.

По информации источника “Радіо Свобода” в органах украинской власти, списки для прививки составило посольство Китая в Киеве, для этого выделено 6500 вакцин CoviShield из партии, которая прибыла в Украину в марте.

Китайское государственное информагентство “Синьхуа” 27 апреля подтвердил, что в Украине началась вакцинация граждан Китая “благодаря усилиям посольства КНР”. Агенство сообщало, что иммунизация осуществляется вакциной китайской компании Sinovac Biotech, а прививку можно сделать в трех городах – Киеве, Одессе и Харькове. Для желающих сделать прививки действуют возрастные ограничения – от 18 до 59 лет. По данным посольства КНР, на вакцинацию уже записались 2800 человек.

Контекст:7 марта 2021 министр иностранных дел Китая Ван И объявил, что Пекин будет способствовать прививке от COVID-19 соотечественников за рубежом, включая открытием центров по вакцинации китайскими препаратами.

17 марта посольство Китая в Украине подтвердило изданию Global Times, что начало регистрацию намерений о вакцинации граждан КНР и как только вакцина прибудет в Украину, начнется вакцинация.

215 тыс. доз китайского препарата CoronaVac прибыли в Украину 25 марта. До 12 апреля препарат находился на лабораторном контроле, 13 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о начале вакцинации этим препаратом.

По словам Степанова, препаратом должны прививать, в первую очередь, полицейских, маломобильные группы населения, людей, которые за ними ухаживают, олимпийцев, паралимпийцев и людей, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании. О прививках для граждан Китая правительство не сообщало.

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