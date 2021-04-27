 

Кива: Стыдно за журналистское сообщество, которое уподобляется моему поведению

27.04.2021, 18:22, Новости дня
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“Очень стыдно за журналистское сообщество, уже уподобляется моему поведению. Только я от своего поведения хайпую, а они превращаются в грязь”, – заявил Кива.

На уточняющий вопрос о том, почему нардеп “хайпует” вместо того, чтобы заниматься своими обязанностями, Кива сказал: “В смысле? Я хайпую тогда, когда у меня есть свободное для этого время. А в рабочее время я занимаюсь законотворчеством”.

Контекст:Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности “механизмы государственного управления” в Институте подготовки кадров государственной службы занятости. 
Подготовку к защите активно обсуждали в соцсетях, но сам он заявил, что “не может понять, что так взбудоражило общество” и почему “надо поднять какой-то хайп”. После защиты, на которой нардеп не смог ответить на вопрос об используемом в тексте понятии, а потом пригласил журналиста в туалет, обсуждение разгорелось с новой силой.
Журналисты Bihus.info проанализировали кандидатскую диссертацию Кивы и обнаружили в ней “много воды”, а также поддельные сопроводительные документы.
По данным движения “Чесно”, Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (специальность – “правоведение”) и Национальную академию внутренних дел Украины (специальность – “право”). Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (специальность – “педагог-психолог”) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).
В 2014–2015 годах Кива работал заместителем начальника милиции Донецкой области, в 2015-м – Херсонской. В 2015–2016 годах был главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, в мае 2016-го его уволили из Нацполиции. В 2016–2017 годах Кива был советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Кива является членом правоохранительного комитета, инициатором 34 проектов законов и проектов постановлений.
Действующими актами стали три инициативы – два проекта законов, инициированные совместно с другими членами комитета (№2256 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений” и №2456 “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей”), а также постановление “О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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