 

Эксперт Усов предупредил об установлении военной диктатуры в Белоруссии: Власть будет в руках силовиков

27.04.2021, 18:18, Разное
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Президент республики Александр Лукашенко намерен в скором времени подписать документ о передаче своих полномочий Совету безопасности республики в случае экстренной ситуации. Политик принял такое решение после задержания в России двух граждан Белоруссии, готовивших на него покушение.

Руководитель Центра политического анализа и прогноза Павел Усов считает, что анонсированный декрет носит незаконный характер. Эксперт предположил, что власти республики скоро проведут референдум, по результатам которого будет закреплен официальный статус документа.

Усов заявил, что как только декрет Лукашенко вступит в силу, обязанности главы страны автоматически перейдут к Совбезу. В комментарии UDF.by политолог отметил, что в его состав входят представители силовых структур, а это значит, что власть сосредоточится в руках силовиков.

По словам эксперта, Совбез станет ключевым политическим органом, который будет принимать все важные решения, например, он сможет ввести режим чрезвычайного положения на территории страны. “(Произойдет – Прим.ред.) переход от классического авторитарного режима к военной диктатуре”, – предупредил Усов.

Эксперт Андрей Егоров не согласен с коллегой. Он уверен, что декрет приведет к проблеме двоевластия в Белоруссии. Подробности – в этом материале.



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