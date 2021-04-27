 

Некоторым россиянам пересчитают пенсии – подробности

27.04.2021, 18:18, Разное
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Подробности раскрыла заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. По ее словам, перерасчет пенсий затронет россиян, которые работали в течение прошлого года.

В разговоре с “Парламентской газетой” Бибикова отметила, что на изменение размера выплат могут претендовать граждане, которые работали один-два месяца или весь год, но при условии что за этот период трудовой деятельности начальство выплачивало страховые взносы в Пенсионный фонд.

Сенатор напомнила, что все пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца индексируют с 1 января выше уровня инфляции, а ежемесячные выплаты участникам ВОВ, ветеранам боевых действий повышают с 1 февраля. Бибикова также призвала не путать индексацию с перерасчетом пенсий, передает URA.ru.

Ранее “Дни.ру” сообщили об изменении графика выплаты соцподдержки пожилым из-за длинных праздников. Россиянам, которые получают деньги с 1 по 3, проведут начисление до 30 апреля. Если же граждане обычно получают пенсии с 8 по 10, то выплаты им начислят с 4 по 7 мая.

Также произойдет перерасчет доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. На увеличение соцподдержки могут рассчитывать пилоты, штурманы, а также некоторые категории механиков, инженеров и радистов.



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