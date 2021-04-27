Ветеринарные лекарства в России могут опять подорожать

Существенное ограничение импорта ветеринарных лекарств в Россию приведет к тому, что данные препараты будут неизбежно дорожать. Таков закон спроса и предложения, и ничего с этим сделать нельзя.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, убежден, что сокращение легального импорта приведет к росту контрабанды препаратов из-за рубежа, пишет «Независимая газета».

Перспективы возникновения дефицита ветеринарных лекарственных препаратов в РФ сегодня весьма велики. В Госдуме рассматривается закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Согласно данному законопроекту около 80% импортных ветеринарных лекарственных препаратов покинут российский рынок. По мнению большинства специалистов, закон является полностью лоббистским и не отражает существующие реалии и потребности рынка ветеринарной фармы.

Законопроект уже был принят в первом чтении, и профильные министерства отправили его на серьезную доработку. Однако, на обсуждение в парламент вернулся все тот же оригинальный текст документа. Закон предполагает существенное ужесточение условий выпуска в гражданский оборот ветеринарных лекарственных препаратов. История создания данного закона такова, в 2010 году вступил в силу принципиально новый закон об обращении лекарственных средств, вводящий специальные процедуры подтверждения качества лекарств. При этом сертификация лекарств должна была быть отменена, но чиновники почему-то это «забыли» сделать до 2019 года. Но вместо отмененной процедуры сертификации Минсельхоз тут же предложил другую процедуру, назвав ее «ввод в гражданский оборот», которая предполагает для ветеринарных лекарств более жесткие требования, чем были раньше и даже более жесткие, чем для «человеческих».

В Минэкономразвития обратили внимание на избыточную жесткость регулирования оборота ветеринарных препаратов. В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что закон может стать причиной возникновения дефицита важнейших лекарственных препаратов на отечественном рынке.

Мнение министерства было проигнорировано, и законопроект остался неизменным. К чему приведет дефицит лекарственных препаратов для животных в РФ прекрасно, знают птицеводы, которые каждый год сталкиваются с заболеваниями птичьим гриппом. Без современной ветеринарной фармы большая часть птицы, попросту погибло, и на полках не было бы того изобилия птицы, которое есть сейчас. В таких условиях невозможно было бы достичь тех показателей по импортозамещению, которые были продемонстрированы российскими птицеводами.