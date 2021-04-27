 

Ветеринарные лекарства в России могут опять подорожать

27.04.2021, 18:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Существенное ограничение импорта ветеринарных лекарств в Россию приведет к тому, что данные препараты будут неизбежно дорожать. Таков закон спроса и предложения, и ничего с этим сделать нельзя.
Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, убежден, что сокращение легального импорта приведет к росту контрабанды препаратов из-за рубежа, пишет «Независимая газета».

Перспективы возникновения дефицита ветеринарных лекарственных препаратов в РФ сегодня весьма велики. В Госдуме рассматривается закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Согласно данному законопроекту около 80% импортных ветеринарных лекарственных препаратов покинут российский рынок. По мнению большинства специалистов, закон является полностью лоббистским и не отражает существующие реалии и потребности рынка ветеринарной фармы.

Законопроект уже был принят в первом чтении, и профильные министерства отправили его на серьезную доработку. Однако, на обсуждение в парламент вернулся все тот же оригинальный текст документа. Закон предполагает существенное ужесточение условий выпуска в гражданский оборот ветеринарных лекарственных препаратов. История создания данного закона такова, в 2010 году вступил в силу принципиально новый закон об обращении лекарственных средств, вводящий специальные процедуры подтверждения качества лекарств. При этом сертификация лекарств должна была быть отменена, но чиновники почему-то это «забыли» сделать до 2019 года. Но вместо отмененной процедуры сертификации Минсельхоз тут же предложил другую процедуру, назвав ее «ввод в гражданский оборот», которая предполагает для ветеринарных лекарств более жесткие требования, чем были раньше и даже более жесткие, чем для «человеческих».

В Минэкономразвития обратили внимание на избыточную жесткость регулирования оборота ветеринарных препаратов. В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что закон может стать причиной возникновения дефицита важнейших лекарственных препаратов на отечественном рынке.
Мнение министерства было проигнорировано, и законопроект остался неизменным. К чему приведет дефицит лекарственных препаратов для животных в РФ прекрасно, знают птицеводы, которые каждый год сталкиваются с заболеваниями птичьим гриппом. Без современной ветеринарной фармы большая часть птицы, попросту погибло, и на полках не было бы того изобилия птицы, которое есть сейчас. В таких условиях невозможно было бы достичь тех показателей по импортозамещению, которые были продемонстрированы российскими птицеводами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Мнение: Синдром мистера Икс

09.04 / В США у женщины в результате хронического риносинусита «провалился» нос

13.02 / Кино, музеи, концерты и парки: как отметить День святого Валентина в Москве

06.11 / Мнение: Байден поможет России?

26.08 / Мнение: США пригорозили санкциями из-за «инцидента» с Навальным

10.08 / “Нас обманули”: заявлено о грубых нарушениях на выборах в Белоруссии

25.06 / Министр культуры России назвала дату открытия кинотеатров

05.11 / Мнение: Мебельный бизнес с нуля, история успеха

18.08 / Играй и получай бонусы: МКБ представил мобильный платформер

31.07 / Названа стоимость празднования юбилея Андрея Григорьева-Апполонова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика