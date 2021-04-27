 

Андрей Разин показал, как он выглядел с Аллой Пугачевой в 17 лет

27.04.2021, 18:12, Разное
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Продюсер Андрей Разин показал поклонникам в микроблоге Instagram, как он и Алла Пугачева выглядели в 17 лет. Следующий кадр, который музыкант опубликовал, показывал артистов уже в зрелом возрасте.
На второй фотографии была надпись «люди, поставившие на уши весь СССР». На ней Андрей Разин и Примадонна позировали в своих привычных образах. Подписчики продюсера оценили его ностальгический пост. Многие написали, что именно эти артисты являются «легендами не только эстрады, но и страны». У Андрея Разина поинтересовались, хотел бы он, оглядываясь сейчас на прожитую жизнь, что-то поменять. Пока музыкальный продюсер на этот вопрос не ответил лично.

В 80-е годы прошлого века Андрей Разин выступал вместе со своей коллегой Катей Семеновой. После этого он был администратором популярной группы «Мираж». Для того, чтобы о нем узнали, он представлялся племянником Михаила Горбачева. Широкую популярность он получил после того, как стал продюсировать Юрия Шатунова. В 1996 году Андрея Разин решил сменить сферу деятельности, став доверенным лицом депутата Геннадия Зюганова.



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