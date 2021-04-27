Бывшие мужья покойной Валентины Легкоступовой устроили скандал в эфире Первого канала

Встреча бывших супругов покойной Валентины Легкоступовой закончилась скандалом. Оба мужа певицы стали гостями программы «Пусть говорят» в эфире Первого телеканала.

Новый выпуск ток-шоу «Пусть говорят» был посвящен семейной жизни покойной Валентины Легкоступовой. Как известно, почти за месяц то трагической смерти в июле 2020 года артистка вышла замуж за яхтсмена и бизнесмена Юрия Фирсова. Чемпион РФ стал третьим супругом исполнительницы шлягера 1980-х годов «Ягода-малина». Однако уже в августе Легкоступова скончалась после падения в ванной. Многочисленные поклонники и коллеги звезды считали виновным в ее смерти именно Фирсова.

В студию Первого канала мастера спорта пригласили вместе с музыкантом Игорем Кушнаревым, первым мужем Легкоступовой. Оба мужчины давно уже конфликтуют из-за поведения яхтсмена, которое многие истолковывают, как меркантильность. В эфире «Пусть говорят» музыкант «поставил на место» Фирсова, резко отреагировав на его очередные провокативные заявления. Как оказалось, деятелю искусств не понравилась жестикуляция третьего супруга певицы. Кушнарев напомнил о необходимости соблюдать правила поведения на публике и с уважением относиться к своим оппонентам.

В своих характеристиках отношений Фирсова и Легкоступовой музыкант высказывал уверенность в том, что покойная селебрити была в заложниках у третьего мужа. Более того, постоянные синяки на теле бывшей жены Кушнарев объясняет только как результаты насилия со стороны Фирсова. Поэтому встреча двух мужчин артистки превратилась в затяжную перепалку.

Источник: riafan.ru