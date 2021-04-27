Флаги ФБК бросят к подножью Мавзолея во время парада Победы

После признания Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией Минобороны приняло решение внести изменения в традиционную программу бросания знамён нацистских войсковых соединений к подножью мавзолея Владимира Ленина.

В этом году вместе с ними на землю будут брошены флаги запрещённых экстремистских организаций, таких как ИА «Медуза», ФБК и Штабы Навального.

Также впервые в истории во время парада по площади проведут заключённых сотрудников ФБК, включая лидера экстремистов Алексея Навального. Следом за ними знамёна данных организаций пронесут солдаты 12-го гвардии интернет-полка (г. Ольгино). Гвардейцы кремлёвского полка дадут залп холостыми патронами по заключённым, имитируя их расстрел, после чего они отправятся отбывать наказание в места лишения свободы. Международную трансляцию парада будут вести СМИ, не признанные иноагентами.

– Наши деды не для того воевали, чтобы потом Россией правил берлинский пациент или какая-нибудь Соболь. Мы власовцев разбили в 44-м, а этих предателей Мосгорсуд разгромил на закрытом процессе 26 апреля 2021 года. После парада по всей стране пройдут показательные расстрелы штабов ФБК из танков, чтобы и впредь неповадно было заниматься чем-то подобным, – считает генерал Артём Кузьмин.

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