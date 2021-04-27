Маша-революционерка – Личное мнение

Уж не знаю, на каком основании Маша Арзамасова называет себя журналистом, но в чём не откажешь ей — в прекрасном теле.

«Вышел майский Elle, для которого я снялась обнаженной. И вот что я хочу сказать. Четыре года назад, когда я завела блог и стала говорить про принятие себя, меня мало кто понимал. Но теперь я осознала, какую революцию я сделала в умах людей за эти четыре года».



Фото: Соцсети

А что? По-моему, хорошо вышло.

Журналистика — это такая профессия, когда четыре года назад заводишь блог, делаешь революцию в умах, а потом вываливаешь голую жирную жопу людям.

Маша уверена, что бодипозитив, принятие себя в любых объёмах идёт людям на пользу.

Толстая? Жирная? Рытвины целлюлита? Не беда! Главное, принять себя, полюбить и вывалить все свои объёмы на публику.

Кто не увернулся, тот сам виноват.



Фото: Соцсети

Маша считает, что нужно любить своё тело. В её представлении, как я поняла, любовь к телу — это демонстрация обнажёнки.

«Мне задали вопрос: «Мои фото ню – это какое-то заявление?» Заявление – это громкое слово. Я начала постить свои обнаженные фотки исключительно из-за огромной любви ко всем женщинам. Мне просто хотелось поддержать их. Показать, насколько они красивы».

Ну, насколько кто тут красив, может быть, как минимум, два разных мнения. Ужасно и очень ужасно, например. Но есть и мнение Маши, куда ж теперь без него.

«Сложно было представить, что глянцевый журнал будет писать о любви к телу».

Серьёзно? Любовь к телу — это вот это?



Фото: Соцсети

Я-то, дура, годами полагала, что любовь к телу — это спорт, правильное питание, гибкость, сила и здоровье. А теперь оказывается, что это — голая толстая баба на обложке глянцевого издания!

Впрочем, грань любви и ненависти довольно тонкая, и одно часто трансформируется в другое.

«Я знаю, что своим примером я помогаю многим начать сложный и длинный путь любви к себе».

Ну, спасибо — помогла так помогла!

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