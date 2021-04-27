 

ОПЕК+ рекомендовал сохранить на май-июль текущие условия сделки

27.04.2021, 17:50, Новости дня
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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить текущие условия сделки по ограничению добычи на май-июль, сообщил источник в одной из делегаций альянса.

«Рекомендация – придерживаться текущих условий сделки»,– передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса планируется 1 июня.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ видит оптимизм на рынке, однако следует внимательно следить за распространением COVID-19 в Азии.

«На рынке мы видим некий оптимизм и положительную динамику показателей мобильности населения, восстановление спроса в крупнейших странах-потребителях. Но в то же время мы должны внимательно следить за ситуацией, в том числе связанной с распространением коронавирусной инфекции, которая еще имеет место быть, особенно во многих странах Азиатского региона», – сказал он.

Новак добавил, что основной задачей альянса должно оставаться исполнение договоренностей альянса в полном объеме.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации с распространением коронавируса ограничения по добыче корректируются.

Напомним, в марте 2021 года ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти РФ в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, Казахстана – на 20 тысяч.



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