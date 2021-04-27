 

В РФ допустили бессрочную «гаражную амнистию»

27.04.2021, 17:50, Новости дня
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Закон о «гаражной амнистии», освобождающий россиян от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, может стать бессрочным, считает первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев.

«Пока амнистия введена на определенный срок. <…> Но, как показывает опыт дачной амнистии и как показывает опыт по приватизации жилья, это будет продлеваться до момента объявления бессрочной», – передает слова Исаева ТАСС.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии». Закон предусматривает механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года. Также закон определяет перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Кроме того, инициатива освобождает от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта – его будут проводить органы местного самоуправления (МСУ). Получить право собственности на гараж и землю под ним можно по одному заявлению.



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