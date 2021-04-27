Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID

Препарат «Спутник V» будет эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эффективность вакцины против индийской мутации он объяснил тем, что двукратная вакцинация «Спутником V» дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен, передает РИА «Новости».

Ранее ВОЗ сообщила, что мутации нового штамма коронавируса B.1.617, обнаруженного в Индии, имеют высокую устойчивость к антителам у переболевших COVID-19 и привитых людей.

Между тем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что случаев заболевания новым штаммом коронавируса B.1.618., впервые обнаруженного в Индии, в РФ пока не выявлено.

Напомним, 21 апреля индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новая мутация является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.

Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу РФ предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.